Torunu için bez bebek yapmaya başladı, bakanlık sanatçısı oldu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Nilgün Gökkuş Bozalioğlu, 2019 yılında torunu için bez bebek yapmaya başladı. Yeteneğini fark ederek kendini geliştiren Bozalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı El Sanatları Sanatçısı oldu.

14 yaşına kadar Almanya'da büyüyen Nilgün Gökkuş Bozalioğlu, Sivas'ın Zara ilçesine yerleşti. Doğacak torunu için bez bebekler yapmaya başlayan Bozalioğlu, bir süre sonra kendini geliştirerek birçok bebek yapmaya başladı. Covid dönemini bez bebek yaparak geçiren Nilgün Gökkuş Bozalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı oldu. İlçede birçok okula giderek öğrencilere yaptığı bez bebekleri sergileyen Bozalioğlu, evinin büyük bir bölümünü atölyeye çevirdi.

Yaptığı bebeklerle çocuklara kültürümüzü aşılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sanatçı kimliğini aldığını ifade eden Nilgün Gökkuş Bozalioğlu, "Yöresel bez bebekler dikiyorum. Yaklaşık 4 senedir hiç durmaksızın çılgınca bebek diken insanlardan bir tanesiyim. Büyük, küçük her kesime hitap eden bebekler dikiyorum. Çocukları sevindirebilecek ne kadar karakter varsa birçoğunu yapıyorum. Atatürk, Hacivat - Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi o kadar birçok karaktere değindim. Bunların haricinde Avrupa bebeklerim de var. Bunu yapmamda ki en büyük amaç, çocuklara kültürümüzde ki desenlerin, renklerin, şekillerin neler anlattığını aktarmak. Çocuklara akıllarında kalacak şekilde hikayeleriyle birlikte anlatmaya çalışıyorum. Bu sene de evimde 6-7 tane sınıfı ağırlamış oldum. Genelde ben gidiyordum. Bu sene böyle bir değişiklik yapıp evimize gelmeye başladılar. Kendileri talep ediyorlar, o da bizim hoşumuza gidiyor. Yöresel kıyafetli bez bebekler biraz daha yetişkinleri ilgilendiriyor ama çocuklarla olmak da çok ayrı zevk ve gurur benim için" dedi.

Bez bebek yapımını kendi imkanları ile öğrendi

Yaz tatili döneminde ilçede bulunan çocukları evinde ağırlayan Nilgün Gökkuş Bozalioğlu, "Torunumun doğacağını duyunca çok heyecanlandım ve onun için oynayacağı bebekler yapmak istedim. Ben hiç kurs görmedim, bu şekilde bu güne kadar gelmiş oldum. Çocuklarla birlikte olup onlara evimde yaptığım bu güzel farklılığı göstermekte önemli. Benim ailem, eşim, kızlarımda sağ olsunlar destek oldular ve evimin çok büyük bir bölümünü atölyeye çevirmiş oldum" dedi.