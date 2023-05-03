Torbalı Belediyesi Hıdırellez'i kutluyor

Torbalı Belediyesi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak için 5 Mayıs Cuma günü Çaybaşı'da program düzenleyecek.

Torbalı Belediyesi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak için 5 Mayıs Cuma günü Çaybaşı'da program düzenleyecek.

Merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından gelenek haline getirilen Hıdırellez şenliği bu yıl yeniden düzenleniyor. Dileklerin tutulup, ateşlerin yakılacağı gece için Torbalı Belediyesi hazırlıklarını büyük oranda tamamladı. Cuma günü saat 20.30'da Çaybaşı Kafetarya'da başlayacak programda DJ Yılmaz sahne alacak. Gecede, 'Roman Ateşi' dans gösterisi de ilçelilerle buluşacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Hıdırellez geleneğini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm yurttaşları Hıdırellez etkinliklerine davet etti. Bu tür sosyal etkinliklere önem verdiklerini aktaran Tekin, "Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdırellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek ve geçmişi canlı tutmak amacıyla coşku içinde kutlayacağız. Özümüzü, kültürümüzü ifade eden değerlerimize sahip çıkma, yaşatma adına herkese görevler düşmektedir. Biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Tüm Torbalı halkını cuma günü akşam düzenleyeceğimiz Hıdırellez şenliğimize bekliyoruz" dedi.