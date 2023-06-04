Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 'Bir Tutam Umut' Temalı Sergiyi Gezdi

Gelirinin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve SMA hastası Azra Güngör'e bağışlanacağı 'Bir Tutam Umut' temalı sergiyi gezen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm ilçe sakinlerini sergiye davet etti. Başkan Tekin, bir de tablo alarak sergiye destek oldu.

Gelirinin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve SMA hastası Azra Güngör'e bağışlanacağı 'Bir Tutam Umut' temalı sergiyi gezen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm ilçe sakinlerini sergiye davet etti. Başkan Tekin, bir de tablo alarak sergiye destek oldu.

Gelirinin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve SMA hastası Azra Güngör'e bağışlanacağı, ressamlar Nalan Benzer, Meral Doğan Keseler, Havva Karasu ve Şenay Karasu'nun eserlerinden oluşan 'Bir Tutam Umut' temalı grup sergisi açıldı.

Açılışa katılamayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, dün sergiyi gezerek tabloları inceledi. Başkan Tekin'e, Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan ve belediye meclisi üyesi Sıla İlgi Akkaş da eşlik etti. Sergiyi çok beğenen Başkan Tekin, bir de tablo satın alarak hem sergiye hem de serginin amacına destek oldu.

BAŞKAN TEKİN'DEN RESSAMLARA TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Ressamlara üzerinde "Öğrencilerimize ve Azra bebeğimize desteklerinizi unutmayacağız" notu yazılı olan çiçeği takdim eden Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Gelirleri üniversite öğrencilerine ve SMA hastası kızımız Azra Güngör'e bağışlanacağı, ressamlar Nalan Benzer, Meral Doğan Keseler, Havva Karasu ve Şenay Karasu'nun eserlerinden oluşan 'Bir Tutam Umut' temalı grup sergisini Başkan Yardımcı'mız Yavuz Selim Özgan ve meclis üyemiz Sıla İlgi Akkaş ile birlikte ziyaret edip bu anlamlı sergi için ressamlarımıza teşekkür çiçeği takdim ettik."

Sergi, 26 Haziran 2023 tarihine kadar ziyaret edebilecek.