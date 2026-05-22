Toprakkale kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ilk kez sergilendi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki tarihi Toprakkale Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, ilk kez düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Osmaniye Toprakkale Kalesi Kazısı 2025 Yılı Buluntuları Sergisi, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide, kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ve ilk kez sergilenen tarihi buluntular yer aldı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, Osmaniye Müze Müdürü Zübeyde Kuru ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu öncülüğünde sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında kalenin tarihi geçmişine ışık tutacak mimari kalıntılar ve farklı dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılıyor.

Deprem sonrası başlayan süreç Toprakkale'de tarihi keşfe dönüştü

"Kazıya başladığımız ilk yılımızı böyle bir sergiyle taçlandırmak bizim için gurur vericiydi" diyen Toprakkale Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu, "Toprakkale Kale kazısına başlangıcımız 2025 yılıdır. Tabii 2005'in öncesindeki bir süreç var. 2023 yılında burada depremlerden ağır hasar görülmesi üzerine biz bir ön tespit yaptık. Bu ön tespitin ardından ise 2024 yılında bu sürece başlandı. Bu sürecin mimarı Osmaniye Müze Müdürlüğümüzdür. Zübeyde Kuru başkanlığında bu kazıyı devam ettiriyoruz.2025 yılı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan bir projedir. Geleceğe Miras kapsamında burada kazılara başladık. Ana hedefimiz kalenin stratigrafisini ortaya koyabilmekti. İlk yılda görüyorsunuz, aslında bilinenin ya da söylenenin aksine kalede milattan önce 3. yüzyıla kadar geriye giden mimari unsurları açığa çıkardık. Bu da bizi daha da heyecanlandırdı. Bugünkü sergi ise hem Osmaniye Müze Müdürlüğü açısından bir ilk olarak karşımıza çıkıyor hem de bizim açımızdan ilk yılımızı böyle bir sergiyle taçlandırmak ve Valimizin himayelerinde bu sergiyi gerçekleştirmek ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Bilimsel kayıtlara geçmeyen sarnıç açığa çıkarıldı

Toprakkale Kalesi kazılarında dört mekanın gün yüzüne çıkarıldığını söyleyen Doç. Dr. İrfan Tuğcu, "Kazı, restorasyona bağlı olarak gelişen bir kazıydı. Restorasyon yapılacak noktalarda öncelikli hedefimizi belirledik ve bu doğrultuda beden duvarının dış ve iç yüzünde kazılara başladık. Kalelerde bilindiği üzere sarnıçlar vazgeçilmezdir. Biz şu ana kadar bilimsel olarak kayıt altına alınmamış ve bir kısmı açık olan sarnıcın kalan bölümünü de açığa çıkardık. Kuzey kanatta, iç yüzde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda birbiriyle bağlantılı dört adet mekan açığa çıkarıldı. Görmüş olduğunuz arkeolojik verilerin tamamı da bu dört mekandan elde edildi. Bu mekanlardan bir tanesinin silahlık olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Çünkü burada 60'ın üzerinde ok ucu ele geçti. Bu serginin yıldızlarından biri de bronz kazanımızdır. O da yine bu mekanın hemen yan tarafından ele geçirilen bir buluntu. Ayrıca görmüş olduğunuz seramiklerimiz var. Bunlar El Mina etkili, yani Doğu Akdeniz ve bölgenin yerel seramik etkilerini taşıyan eserlerdir. Bu grup olarak ilk kez Toprakkale'de açığa çıkarıldı. Şu anda Toprakkale'de milattan sonra 12-13'üncü yüzyılları kazıyoruz. Ancak stratigrafisinin, ilerleyen yıllarda kazılar devam ettikçe çok daha derine ve çok daha erken dönemlere gideceği aşikar" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı