Tonedmelisma Müzik Festivali Arter'de Başlıyor

Çağdaş müzikle mistik gelenek arasındaki etkileşime odaklanan Tonedmelisma Müzik Festivali, 8-10 Eylül'de Arter'de yapılacak. Festivalde dünyaca ünlü virtüözlerin konserleri ve yeni eserlerin ilk kez yorumlanması yer alacak.

Çağdaş müzikle mistik gelenek arasındaki etkileşime odaklanan Tonedmelisma Müzik Festivali, 8-10 Eylül'de Arter'de yapılacak.

Besteci Ataç Sezer'in yönetmenliğinde düzenlenen festival, "Portreler-Yeni Yüzler" teması altında müzikseverlerle buluşacak.

Aaron Pilsan, Minguet Quartett, Onur Özkaya ve Senka Simonovic gibi klasik müziğin dünyaca ünlü virtüözlerinin konuk olacağı etkinlikte, Eres Holz ve Ataç Sezer'in bestelediği iki yeni eser de ilk kez yorumlanacak.

Aaron Pilsan 8 Eylül'de piyano resitali verecek. Minguet Quartett ve Pilsan 9 Eylül'de aynı sahneyi paylaşacak. Her iki konser de Arter'in performans salonlarından Karbon'da gerçekleşecek.

Festival, Onur Özkaya ve Senka Simonovic Duo'nun, 10 Eylül'de Sevgi Gönül Oditoryumu'nda vereceği konserle sona erecek.