Tomarza'da 20 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çocuklara yönelik gelenekselleşen ve yıllardır çocukların hem sosyal hem de kültürel gelişimine büyük katkı sağlayan bir organizasyon gerçekleştirildi.

20. yılına giren bu köklü gelenek, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve hafızalardan silinmeyecek özel bir programla kutlandı. Çocukların gün boyunca birbirinden renkli gösteriler, oyunlar ve etkinliklerle doyasıya eğlendiği salondaki coşku, ailelerin ve Kayseri protokolünün katılımıyla zirveye ulaştı. Tomarzalı çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmamak adına programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Yaşar Karayel, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Fatih Karayel ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kürsüye çıkan isimler, organizasyonun 20 yıllık başarısına ve birlik beraberlik mesajlarına dikkat çekti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Tomarza'da tam 20 yıldır kesintisiz şekilde devam eden bu güzel gelenek, ilçemizin insana ve geleceğe verdiği değerin en somut göstergesidir. Bugün burada evlatlarımızın gözlerinde gördüğümüz o saf sevinç ve tebessüm, bizler için dünyanın en büyük mutluluğudur. Bu organizasyonda emek, sevgi ve büyük bir vizyon var. Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın her bir gönüllüsünü yürekten kutluyorum" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise; "Doğup büyüdüğümüz topraklarda, Tomarza'mızda bu köklü geleneğin 20. yılına şahitlik etmek bizler için büyük bir gurur vesilesi. Çocuklarımızın kültürel ve sosyal gelişimini destekleyen bu adımlar, geleceğin güçlü Türkiye'sinin de teminatıdır. Nerede olursak olalım kalbimiz her zaman buradaki kardeşlerimizle, çocuklarımızla birlikte atıyor. Nice 20 yıllara hep birlikte ulaşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Fatih Karayel de; "Vakıf olarak çeyrek asra yaklaşan bu yolculukta en büyük motivasyonumuz hep çocuklarımız oldu. 20 yıl önce küçük bir adımla başlayan bu buluşmanın bugün dev bir sevgi çemberine dönüşmesi bizleri duygulandırıyor. Tomarza'nın çocukları her şeyin en güzelini hak ediyor; bizler de onların elinden tutmaya, geleceklerine ışık tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocukların hazırladığı sahne gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı. Program, protokol üyelerinin çocuklarla yakından ilgilenmesi, hediyelerin dağıtılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. Aileler, 20 yıldır çocuklarına bu imkanı sunan ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

