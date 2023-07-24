Tom Cruise İstanbul'a geldi, Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın çekimleri için keşif yapıldı

Hollywood yıldızı Tom Cruise'nin başrolünde yer alacağı Görevimiz Tehlike serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da çekimler için keşif yaptı. Senarist ve yönetmen Christopher McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için Kapalıçarşı'yı gezdi. Çekimlerin pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hollywood yıldızı Tom Cruise'nin başrolünde yer alacağı "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" serisinin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da çekimler için keşif yaptı.

Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.

McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.

Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

Görüntülerde, şapka taktığı gözlenen McQuarrie ile beraberindekilerin pazar günü kapalı olan tarihi çarşıyı gezdikleri görüldü.

Kapalıçarşı'da daha önce James Bond filmlerinin bazı sahneleri de çekilmişti.