Tolga Karaçelik'in yönettiği 'The Shallow Tale' filminin çekimleri tamamlandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, başrollerini ABD'li oyuncular Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro'nun paylaştığı kara komedi türündeki filmin çekimleri 22 gün sürdü.

Post prodüksiyon çalışmaları New York, Los Angeles ve İstanbul'da devam eden yapımın, uluslararası festivallerin ardından vizyona girmesi planlanıyor.

Daha önce "Gişe Memuru", "Sarmaşık" ve "Kelebekler" filmlerine imza atan Tolga Karaçelik, "Kelebekler" ile Sundance Film Festivali 2018'de Dünya Sineması Büyük Ödülü'nü kazanmıştı.

Film, boşanma arifesindeki bir yazar ile ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.