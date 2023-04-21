Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

Cemaat, başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi ve yerleşkesini çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya girdi.

Haftanın cuma gününe denk gelmesiyle, cami içi, avlusu ve yerleşkesinde saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımıyla, bayram namazı birkaç kez kılındı.

Okunan bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.

Bayrama erişmenin heyecan ve coşkusu, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içinde fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.