Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor - Haberler

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Kültür Sanat
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyorTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor

TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor.

Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi'nde yer alan türbe mimarisinin yanı sıra tarihi ile özelliği ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun tuğla ile inşa edilmiş önemli yapı örneklerinden olan türbe, içten ve dıştan sekizgen planlı olarak içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülmüş. İki katlı olan türbede altta mezar odası yer alıyor. Yerel tarihçi Mustafa Necati Güneş, Kırk Kızlar Kümbeti'nin ismiyle dikkat çektiğini belirterek, "Burada kırk tane kız mı yatıyor, bunun güzel bir hikayesi var. Büyüklerimiz anlattıklarına göre burada zamanında bir kral yaşıyormuş, altına çok düşkün durmadan vergi topluyormuş. Halk yoksul düşmüş. Kralın da çok iyi yürekli bir kızı varmış. O babasının dairesinden arkadaşları vasıtasıyla halka altın dağıtmış. Tabii babası bunu öğrenciye sinirlenmiş . Üçüncü defa bu iş yapılırken kralın kızının dadısı olayı duyuyor. Krala haber veriyor, kızınız yapıyor diyor. Kral o gece kızını yakalıyor. Arkadaşlarını da yakalıyor 39 arkadaşını da yakalıyor. ve ertesi gün şehir meydanında bu 40 tane kızın kellesini uçuruyor. Gömüyorlar. Ancak. bir müddet sonra kral ölüyor. İşte kral ölünce Niksar halkı bu kümbeti o kızlar için yaptırıyor. Ondan dolayı da adı Kırk Kızlar Kümbeti olarak kalıyor. Tabii bu anlatılan bir efsane. Aslında burada kırklara kız yatmıyor. Burada Selçuklu Sultanı, ikinci Kılıçarslan'ın oğlu Nasreddin Berkyaruk Şah'ın mezarı var. Kendisi Niksar valisidir, Niksar Melik'idir" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Kültür Sanat

Niksar, Tokat, Kültür Sanat, Haberler

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