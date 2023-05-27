TMV, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü ve 19 Mayıs etkinliği düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenledi. Farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel hediyelik eşyaların yanı sıra farklı ülkelerin yemekleri de sunuldu. Veli ve öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte, farklı kültürlerden müzik eşliğinde geleneksel oyunlar sergilendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta birçok ülkenin katılımıyla "Uluslararası Kültür Günü" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlama etkinliği düzenledi.

Başkent Tunus'ta yer alan Tunus Uluslararası Maarif Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, elçilik ve Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer ile öğrenci ve veliler katıldı.

Farklı ülkelere ait özel hediyelik eşyaların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya, Filistin, Lübnan, Sudan, Katar, Irak, Hindistan ve Mısır'a özgü yemekler ikram edildi.

Veli ve öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları etkinlikte, farklı kültürlerden müzik eşliğinde geleneksel oyunlar sergilendi.

TMV Tunus Temsilcisi Ali Arıkmert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TMV Okulları olarak, bahar mevsiminde her yıl Uluslararası Kültür Günü etkinliği kapsamında okulumuzda farklı ülkelerden eğitim gören öğrenciler, kendi ülkelerinin stantlarında yerel kıyafetleri ile kültürlerine ait geleneksel yemeklerini misafirlere ikram ediyor. Bu sene farklı olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğini de bu programımızla beraber gerçekleştirdik." dedi.

TMV Tunus Uluslararası Maarif Okulları Müdürü Mustafa Yavuztürk de farklı kültürlerden veli ve öğrencilerin etkinlik için çok emek harcadığını,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Uluslararası Kültür Günü'nün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.