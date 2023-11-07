Tiyatrocu Uygur kardeşler 'Çukurören Biberi'ne hayran kaldı

BİLECİK - Ünlü oyuncu Nejat Uygur'un oğulları duayen tiyatro oyuncuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 'Çukurören Biberi'ne hayran kaldı.

Geçtiğimiz günlerde "Hey gidi günler" şarkılı interaktif komedi gösterisi ile Bileciklilere kahkalarla dolu bir gece yaşatan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, oyun sonrası kendilerine ikram edilen 'Çukurören Biberi'ne hayran kaldı. Yaklaşık 150 yıllık bir ata tohumundan elde edilen ve Çukurören Köyünde yetişerek özel bir dizilim ile köy evlerinin duvarlarını süsleyen biberleri boyunlarına asarak biberin tanıtımına katkı sağladılar. Yayınladıkları videodan sonra çıktıları turne kapsamında da biberi turne boyunca hem gezdirdiler, hem tanıttılar hem de tattırdılar.

Aldıkları en güzel hediye olduğunu ve acısıyla meşhur olduğunu ve herkesin bu lezzeti yatması gerektiğini belirten Uygur kardeşlerin, Kasım ve Aralık aylarında yeniden Bilecik'teki tiyatro severler ile iki güzel oyun ile buluşacağı öğrenildi.