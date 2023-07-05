Elazığ'da bir tiyatrocu, sahneye konuk oyuncu olarak davet edilen kız arkadaşına sürpriz yaparak evlenme teklif etti. Şaşkınlığını gizlemeyen kız, seyircilerin alkışları eşliğinde teklifi kabul etti.

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir tiyatrocu, sahneye konuk oyuncu olarak davet edilen kız arkadaşına sürpriz yaparak evlenme teklif etti. Şaşkınlığını gizlemeyen kız, seyircilerin alkışları eşliğinde teklifi kabul etti.

Elazığ'da Piyes Tiyatro oyuncuları tarafından, 'Jüri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Sezon sonu gösteriminde oyuna katkı sunanlar sahneye davet edildi. Seramoni konuşmasında seyircilere teşekkür eden oyunculardan Ahmet Kılınçtepe, sahneye kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Ceren Çetin'i de davet etti. Çetin, bir süre sonra karşısında diz çöken Kılınçtepe'nin sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. Sahnede aldığı evlilik teklifi karşısında heyecanlanarak şaşkınlığını gizleyemeyen Çetin, ardından 'Evet' diyerek teklifi kabul etti.

İzleyicilerin alkışladığı genç çiftin yakın tarihte düğün yapmayı planladığı öğrenildi.