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Tiyatro Ankebut'un oyunu 'Bin Yıl' Sakarya'da sahnelendi

16 Aralık 2023 21:12 Güncelleme: 21:14 Abone Ol

Tiyatro Ankebut'un 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan oyunu 'Bin Yıl', Sakarya'da seyirciyle buluştu. Sakarya İHH ve ASRİAD işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda tiyatrosever katıldı. Oyundan elde edilen gelir Filistin'e bağışlanacak.