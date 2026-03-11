Haberler

Tiyatro Anadolu'nun "Maskeliler" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi profesyonel tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu, Düzce Üniversitesinde 4'üncü Sahne Sanatları Günleri kapsamında 'Maskeliler' oyununu sahneledi ve ardından oyunun içeriği üzerine bir söyleşi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi profesyonel tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu tarafından sahnelenen "Maskeliler" oyunu, Düzce Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, oyun Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün davetiyle düzenlenen 4'üncü Sahne Sanatları Günleri kapsamında, üniversitenin İstiklal Salonu'nda sahnelendi.

Program kapsamında ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde "Maskeliler" oyunu üzerine oyuncuların katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının katıldığı etkinlikte izleyiciler, oyunun sahne süreci ve içeriğine ilişkin sorularını oyunculara yöneltti.

Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İnceefe, Tiyatro Anadolu ekibine teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Çin'den İran'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz

Çin'den beklenmedik uyarı! Bu kez hedefte ne ABD var ne de İsrail
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış