Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Azerbaycan Kültür Haftası başladı.

Azerbaycan Kültür Haftası kapsamında birkaç gün sürecek programın açılışında, sergi, konser ve Azerbaycan mutfağından lezzetlerin tanıtılması gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Tiran Ulusal Tarih Müzesi'nde, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in hayatı ve eserleri hakkında sergi açıldı.

Kapılarını ziyaretçiler için 3 Eylül'e kadar açık tutacak olan sergide, Aliyev'in hayatı ve eserleriyle ilgili fotoğraflar yer alıyor.

Öte yandan, Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda, Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı konser düzenlendi.

Ayrıca bu meydanda, Azerbaycan mutfağından geleneksel lezzetler tanıtıldı.

31 Ağustos'ta başlayan Azerbaycan Kültür Haftası, 3 Eylül'e kadar devam edecek.

Faaliyetler, Arnavutluk Kültür Bakanlığı himayesinde farklı kültürel kuruluşların desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kültür Haftaları kapsamında gerçekleştiriliyor.