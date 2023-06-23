TİKA Himayesinde Novi Pazar'da Tarih Sergisi Açıldı

Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinin tarihini araştıran ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) himayesinde düzenlenen 'Kragujvac'taki Sumadija Tarih Arşivinde Saklanan Oryantal Koleksiyonda Sırbistan ve Karadağ' sergisi açıldı.

NOVİ Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinin tarihini araştıran ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) himayesinde düzenlenen "Kragujvac'taki Sumadija Tarih Arşivinde Saklanan Oryantal Koleksiyonda Sırbistan ve Karadağ" sergisi açıldı.

Ras Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ve TİKA temsilcileri katıldı.

Nenad Karamijalkovic ve Slavko Stepanovic tarafından hazırlanan, Mirjana Marinkovic'in Türkçeye çevirdiği çalışma Novi Pazar'ın tarihini anlatan belgeleri içeriyor.

Serginin yazarlarından Nenad Karamijalkovic, İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinin dünyanın en önemli arşivleri arasında yer aldığını ve 100 milyondan fazla belgenin bir kısmının Sırbistan'ın yer aldığı bölgeye atıfta bulunduğunu söyledi.

Karamijalkovic, projenin hazırlanmasının 10 yıl sürdüğünü belirterek, "Osmanlıcadan bunları Sırpçaya en iyi şekilde çevirmek için uzman bulmak çok önemliydi. Olayların analitik olarak işlenmesi, düzenlenmesi ve sayısallaştırılması gerekiyordu." dedi.

Başkonsolos Başar Başol, serginin Sırbistan'da ve Türkiye'de kamuoyu ile bilim çevreleri için son derece önemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, "Bu sayede ortak tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi anlamamızı sağlayacak belgeler gün ışığına çıkmıştır. Sırbistan'ın dört bir yanındaki arşivlerde ortak tarihimiz ve kültürümüzle ilgili keşfedilmemiş ve açıklanamayan birçok Osmanlı arşiv belgesi olduğunu ve bu belgelerin onlara ışık tutacak ve kamuoyuna sunacak araştırmacıları beklediğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Serginin açılmasına Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı da destek verdi.