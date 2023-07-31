TİKA, Bosna Hersek'te Halk Oyunlarına Kıyafet Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te geleneksel halk oyunlarının yaşatılması için kıyafet desteği sağladı. TİKA, Hersek-Neretva Kantonu'nda bulunan Jablanica Belediyesinin halk oyunları ekibine, geleneksel kıyafet temin etti. Birçok ülkede sahne alan ve 200 kişiden oluşan Neretva Folklor Topluluğu'nun kıyafetleri yenileriyle değiştirildi. Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve zamanla yıpranan kıyafetleri nedeniyle prova ve gösterilerde sıkıntı yaşayan topluluğa oyunlarda kullandıkları fes, deri çizme, şalvar, yemeni, yelek gibi aslına uygun kıyafet desteği sağlandı. Verilen destekle topluluğun ulusal ve uluslararası birçok festivale katılımı desteklenerek, Bosna-Hersek'te unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın tanıtılmasına ve yaşatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.