TİKA, Ali Şir Nevai'nin eserlerini konu alan bir kitap yayınladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Ali Şir Nevai'nin eserlerini ve hayatını konu alan bir kitabın basımını gerçekleştirdi. Kitapta, Nevai'nin beyitleri ve çevirileri ile birlikte edebi, eğitici ve yönetici kişiliğini anlatan makaleler de yer alıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Heratlı Türk bilgini Ali Şir Nevai'nin eserlerini ve hayatını konu alan bir kitabın basımını yaptı.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kitaba " Ali Şir Nevai'ye Armağan-Bengi Beyitler" ismi verildi.

Kitabın editörlüğünü TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk'ün yaptığı, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan'ın da kitaba önsöz yazdığı kaydedildi.

Kitapta, şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin Darice (Farsça'nın Afganistan'da konuşulan lehçesi) ve Çağatay Türkçesi dillerindeki beyitleri ile bunların Türkiye Türkçesi, Peştuca ve Özbekçe çevirilerinin yer aldığı, aynı zamanda Ali Şir Nevai'nin edebi, eğitici ve yönetici kişiliğini anlatan çok sayıda makalenin de bulunduğu belirtildi.

Kitabın tanıtımı amacıyla, TİKA'nın Herat Ofisi'nde düzenlenen ve Türk kurumlarının yetkilileri ile Heratlı çok sayıda akademisyenin katıldığı programın ardından kitap, katılımcılara dağıtıldı.

Öte yandan, kitaptaki beyitlerin bir kısmı Heratlı hattat ve minyatür sanatçıları tarafından tablolara işlenerek TİKA'nın Herat Ofisi'nde sergilendi.

Programda, aynı zamanda, Heratlı Ali Şir Nevai uzmanı Taşkın Bahayi tarafından Çağatay Türkçesinden günümüz Özbekçesine çevrilen "Ali Şir Nevai Hamsesi" adlı eser de tanıtıldı.