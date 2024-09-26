THY'nin Touristanbul Projesi 100 Bininci Yolcusunu Ağırladı

TÜRK Hava Yolları (THY) transit yolcuların ücretsiz şehir turuyla İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan 'Touristanbul' projesi 100 bininci yolcusunu ağırladı. Yolcuya, İstanbul varışlı dış hat uçak bileti hediye edildi.

Havayolu şirketi tarafından faaliyete geçirilen proje kapsamında 6-24 saat aralığında bağlantı süresi olan yolcular iki uçuş arasında İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip, ardından uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.

120 ülke 240 farklı şehirden gelen yolcular, diğer uçuş saatini havalimanında beklemek yerine hem İstanbul'u geziyorlar hem de Türk kültürünü yakından takip etmiş oluyorlar.

2024 yılının ilk 8 ayında tura katılan yolcuların yaklaşık 5 bin tanesi ise 2'ncı biletini Türkiye varışlı alarak İstanbul'u ziyaret etti. 6-24 saat süre bekleme süresi olan transit yolcuları İstanbul'un tarihi ve turistik şehir yerlerini gezdiren proje dün itibariyle 100 binci yolcusunu ağırladı. Darusselam'dan Barcelona'ya giden yolcuya İstanbul varışlı yurt dışı uçak bileti hediye edildi.