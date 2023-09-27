THY Miles&Smiles ve Contemporary İstanbul iş birliğiyle çağdaş sanat sergisi açıldı

Türk Hava Yolları (THY) Miles&Smiles ve Contemporary İstanbul iş birliğiyle düzenlenen sergide, 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi ve müzenin temsil ettiği sanatçıların eserleri yer alıyor. Sergi, Tersane İstanbul'da 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Türk Hava Yollarının (THY) yolcu programı Miles&Smiles ve Contemporary İstanbul iş birliğiyle düzenlenen, 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi ve müzenin temsil ettiği sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, açıldığı Tersane İstanbul'da 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sergide seramik sanatçıları Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin, Miles&Smiles dünyasını yorumlayacak.

Sanatçıların gözünden sanat ve seyahati harmanlayıp kendi yaratıcılıkları çerçevesinde oluşturdukları sanatın sergilendiği etkinlikte markanın görsel öğesi olarak konumlandırılan "Ampersand"ın geleneksel çini sanatı motifleriyle tasarlanmış versiyonu da yer alacak.

Sanatçılar, proje kapsamında çini ve seramik yüzeyler üzerinde, üç boyutlu formlarda, sır altı ve sır üstü boyama ve serbest sürüş teknikleriyle çalışma yaptı.

Proje ile Kaplumbağa Terbiyecisi'nden Andy Warhol'a, müzelerden kamusal heykellere kadar uzanan sanatın insanları ve kültürleri birleştirme gücüne dikkati çekmesi hedefleniyor.