Thirty Seconds to Mars, İstanbul'da Konser Verecek

ÜNLÜ oyuncu Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan Thirty Seconds to Mars grubu, 27 Ekim Pazar günü İstanbul Ülker Sports Arena'da konser verecek.

Thirty Seconds to Mars, 2024 dünya "Seasons World Tour" kapsamında İstanbul'da sahne alacak ve bu yıl Türkiye, turun ana duraklarından biri olacak. Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan, çok sayıda multi-platinum ödüllü Thirty Seconds to Mars, 15 Eylül'de çıkan altıncı stüdyo albümleri 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day' ile dönüş yapacak. Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika'yı kapsayan dünya turu kapsamında Türkiye'de sahne alacak grup, görsel efektlerle dolu akşamda en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirecek.