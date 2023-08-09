Tescilli Kale Biberi festivalle tanıtılacak

DENİZLİ Denizli'nin Kale ilçesine özgü tescilli Kale Biberinin tanıtımına yönelik bu yıl 27.'si düzenlenecek olan Geleneksel Kale Biber Festivalinde yer alan programlar netleşti.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale Biberi'nin tanıtımı hedefiyle bu yıl düzenleyecekleri 27. Geleneksel Kale Biber Festivali çerçevesinde yapılacak programlar hakkında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde detaylı açıklamalarda bulundu. 27. Geleneksel Kale Biber Festivali çerçevesinde Yağlı Pehlivan Güreşleri ve halk konserleri etkinlikleri ile festivali canlandıracaklarını açıkladı. Sağınç, 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17: 00'de kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival etkinliklerine tüm Denizli halkını davet etti. Etkinlikte güreş ağalığı yapan Sezer Tomay'da geçmişten günümüze gelen yağlı güreş etkinliklerinin Pazar günü 500 pehlivanın katılımı ile gerçekleştirileceğini ifade ederek tüm güreş severleri beklediklerini ifade etti. Festivalde Cuma günü Zeynep Casalini, Cumartesi günü ise İrem Derici sahne alacak.

"Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz"

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, "27'ncisini düzenleyeceğimiz Kale Biber Festivalimiz, KaleDavaz Yağlı Pehlivan Güreşleri, 11-12 ve 13 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kortej yürüyüşümüz ile başlayacak olan festivalimizde, aşure hayrımız olacak akşamında ise konserlerimiz olacak. İkinci günüde çok önemli coğrafi işaretli Kale biberimizin yarışmaları olacak. Üçüncü gün ise 27'ncisini düzenleyecek olduğumuz KaleDavaz Yağlı Pehlivan Güreşlerini Recep Tayyip Erdoğan Er Meydanında, Türkiye'nin her yöresinden katılacak 500'ün üzerinde pehlivanımızla gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.