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Terörden temizlenen bölgeler turizme kazandırılıyor

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Bingöl'ün tarihi dokularının turizme kazandırılması için valilik ile Turizm İl Müdürlüğü harekete geçti. Vali Ahmet Hamdi Usta ve beraberindeki vatandaşlar, Adaklı ilçesine bağlı Yel Değirmeni ve Bağlarpınarı köyündeki türbe, kilise ve çeşmeleri ziyaret ederek turizm rotası için 6 kilometrelik yolu yürüdü.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde doğaya ve tarihi alanlara yönelik gezi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adaklı ilçesine bağlı Yeldeğirmeni ve Bağlarpınarı köyünde doğaya ve tarihi alanlara yönelik gezi programı düzenledi.

Programda, Şeyh Yusuf Harputi Türbesi, iki köyde bulunan kilise, manastır, tarihi çeşmeler, konak ve havuz gibi tescilli yapılar gezildi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'de asayiş ve güvenlik açısından hiçbir sorun olmadığını belirterek, doğaseverlerin ve turistlerin gönül rahatlığı ile şehri gezebileceğini söyledi.

Bingöl'de yürüyüş rotası belirlediklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Yusuf Harputi Türbesi'ni restore ettiriyoruz. Bu türbenin özelliği, Türkiye'de ilk defa yedigen köşeli olarak kayıtlara geçen bir yapı. Bunun örnekleri Balkanlarda var. Türkiye'de bu anlamda ilk. Bu bölgede kilisemiz, manastırımız ve çeşmemiz var. 11 tescilli binamız var. Oradan yaklaşık 6 kilometrelik bir yürüyüşten sonra Bağlarpınarı köyüne geldik. Biz artık Bingöl'ün gelecekte terörle, asayişle, güvenlik sorunuyla anılan bir şehir değil, doğal güzellikleriyle, yürüyüş parkurlarıyla, tabiat yürüyüşleriyle anılan bir şehir haline gelmesini istiyoruz."

Programa, Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, kurum amirleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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