Terme'de Yazlık Sinema Günleri Başladı

Terme Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen 'Yazlık Sinema Günleri' başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık hava yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Yeşilçam filmlerinin gösterildiği program, Yalı Mahallesi Kumsal Kafe etkinlik alanında düzenlendi.

Terme Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen 'Yazlık Sinema Günleri' başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık hava yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Yazlık Sinema Günleri" vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

"Sandalyeni al gel" sloganıyla Yalı Mahallesi Kumsal Kafe etkinlik alanında gerçekleştirilen programda Yeşilçam filmleri gösterime sunuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Nostaljik açık hava sinemasının renkli ortamını vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek adına bu etkinliği başlattık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün açık hava yaz etkinlikleri kapsamında ilkini gerçekleştirdiğimiz açık hava yaz etkinliklerimiz devam edecek. Her Çarşamba akşamı açık hava sinema günleri ve cumartesi akşamları ise çocuk şenlikleri, tiyatrolar ve palyaço gösterileri gibi etkinlikler yaz boyunca hemşehrilerimizle buluşacak." dedi.