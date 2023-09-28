Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte, yazar psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son kitabı 'Görünmeyen Kadınlar' hakkında söyleşi yapacak ve kitabını imzalayacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenecek söyleşiye katılacak yazar psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son yayınlanan kitabı 'Görünmeyen Kadınlar'ı anlatacak

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenecek söyleşiye katılacak yazar psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son yayınlanan kitabı 'Görünmeyen Kadınlar'ı anlatacak. Budayıcıoğlu, söyleşinin ardından hayranları için kitabını imzalayacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenecek söyleşiye katılacak olan Yazar Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son yayınlanan 'Görünmeyen Kadınlar' isimli kitabını katılımcılara anlatacak. Söyleşinin ardından da kitap imza günü düzenlenecek.

Söyleşi ve imza günü, 6 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Haller Gençlik Merkezi Salon Frigya'da gerçekleştirilecek.