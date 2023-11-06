Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri büyük beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, Eskişehirliler ile buluştu. Koro, Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı.

Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, Eskişehirliler ile buluştu. Koro, Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günler ve milli bayramlar dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konserde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konserine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile eşi Sena Ataç, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Profesör Lilian Maria Tonella Tüzün, eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Engin Ataç, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Koronun şefliğini Ebru Kemalbay Eren'in yaptığı, piyanoda Ümit Kahveci'nin yer aldığı konserde 105 korist, birbirinden güzel ve özel eseri seslendirirken, söyledikleri marşlarla da salondaki katılımcıları duygulandırdı. Konserde, koronun eski eğitimcilerinden Gülsevin Doğanay'ın oğlu Sertaç Akman tarafından bestelenen '1923 Kurtuluş Günü' isimli marş katılımcılardan büyük alkış aldı.

Konser sonunda konuşan Başkan Ataç, "Cumhuriyet nedir denildiğinde, Cumhuriyet işte Cumhuriyet kadınının şef olup Cumhuriyet çocuklarını yönetmesi demek. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyete borçlarımız var. Bu borçlarımızı Cumhuriyete ve Atatürk'e layık çocuklar yetiştirerek ödeyebiliriz. Bugün gerçekten çok mutluyuz, 100. yılımız çok kıymetli. 29 Ekim'de Eskişehir çok güzeldi, her yer Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Hakikatten nasıl güzel bir şehirde yaşadığımızı hissediyoruz ve bizler bu şehrin daha iyi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.