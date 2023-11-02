Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri

Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, Eskişehirliler ile buluşacak. Ücretsiz davetiyeler Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konseri ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, Eskişehirliler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, özel günler ve milli bayramlar dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konser etkinliğinde de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu, muhteşem bir konser verecek. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Konserinde koronun şefliğini Ebru Kemalbay Eren yapacak ve piyanoda ise Ümit Kahveci olacak.

5 Kasım Pazar günü saat 19.23'te başlayacak konser için ücretsiz davetiyeler, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.