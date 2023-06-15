Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Sanat Çalıştayı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı tüm hızıyla devam ederken, etkinliği ziyaret eden Eskişehirliler de sanatçılar ile buluşuyor. 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları, 7'den 70'e Eskişehirliler de ziyaret ediyor. Çalıştay, yarın saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı tüm hızıyla devam ederken, etkinliği ziyaret eden Eskişehirliler de sanatçılar ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği sanat etkinlikleri ile kent halkını sanat ve sanatçı ile buluşturmayı sürdürüyor.

12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları, 7'den 70'e Eskişehirliler de ziyaret ediyor. Bu kapsamda Avukat Mail Büyükerman Anaokulu öğrencileri, Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları ziyaret ederek resimlerin yapılış aşamalarını yerinde gördü. Ayrıca çocuklar, merkezde bulunan boya ve fırçalarla hayal ettiklerini tuvale yansıtma fırsatı buldu.

Çalıştay, yarın saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.