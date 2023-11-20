Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Öğretmenler Günü Konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Öğretmenler Günü için sahneye çıkarak türkülerini öğretmenler için seslendirdi ve izleyicilerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadınlar Korosu, Öğretmeler Günü için sahneye çıktı. Koro türkülerini öğretmenler için seslendirirken, izleyicilerden de tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, konser programlarına devam ediyor.

Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez Öğretmenler Günü Konseri ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıktı. Konsere meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Konserde, çeşitli yörelere ait türküler başarı ile icra edildi. Katılımın ücretsiz olduğu programda Eskişehirliler de söylenen türkülere hep birlikte eşlik etti.

Konser, alkışlar eşliğinde son buldu.