Tepebaşı Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Doğaçlama Tiyatro Gösterisi

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ücretsiz Doğaçlama Tiyatro Gösterisi, katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Tepebaşı Belediyesi'nin amatör tiyatro gruplarına sağladığı salon tahsisi ile gerçekleşen oyunlar, sanatın gelişimine ve sosyal hayata katkı sağlamaya devam ediyor. Quart ekibi tarafından sahnelenen gösteri, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz olarak gerçekleşen Doğaçlama Tiyatro Gösterisi ile katılımcılar eğlenceli bir akşam geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin amatör tiyatro gruplarına sağladığı salon tahsisi ile gerçekleşen oyunlar hem sanatın gelişimine hem de sosyal hayata katkı sağlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından düzenlenen ve Quart ekibi tarafından sahnelenen 'Quart Doğaçlama Tiyatro Gösterisi', Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tiyatro gösteriminde katılımcılar da oyuna yön vererek eğlenceli bir akşam geçirdi.

14 kişilik ekipten oluşan tiyatro ekibi, 2 yıldır eğitim, atölye ve provalarını 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi Ali İsmail Korkmaz sahnesinde birçok kez seyirci ile buluşan tiyatro oyunu, yoğun ilgi olması nedeniyle her ay Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Quart Tiyatro'nun düzenlediği gösteri, amatör tiyatro gruplarının çalışmalarının değerini ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir platform olarak dikkat çekerken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sanatın her alanında gençlerin ve amatör grupların yanında olmaya, gençlerin ve sanatseverlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde amatör tiyatro gruplarınca gerçekleştirilen gösteriler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan merkeze ulaşabiliyor.