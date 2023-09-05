Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birçok sanat etkinliği kent halkıyla buluşacak. Sempozyum sanatçılarının hazırlamış olduğu karma sergi de sempozyum kapsamında kent halkının beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birçok sanat etkinliği kent halkıyla buluşacak. Sempozyum sanatçılarının hazırlamış olduğu karma sergi de sempozyum kapsamında kent halkının beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası ölçekte düzenlediği sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da kentin sanat hayatına önemli katkılar sağlayacak.

4-17 Eylül günlerinde gerçekleştirilecek sempozyum kapsamında seramikten müziğe, atölye çalışmalarından sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. Sempozyum sanatçılarının hazırlamış olduğu karma sergi de Atila Özer Karikatürlü Ev'de Eskişehir halkı ile buluştu. Sergi açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, sempozyum sanatçıları ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyum sanatçıları tarafından hazırlanan ve 36 eserin yer aldığı sergi, 17 Eylül'e kadar görülebilecek.