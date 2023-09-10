Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda heyecanlı torna yarışması

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde gerçekleştirilen torna yarışması heyecanlı bir çekişmeye sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla sürerken düzenlenen torna yarışması, sempozyuma yine büyük renk kattı. Bu çerçevede her yıl düzenlenen torna yarışması öncesinde Kınıklı pişmiş toprak ustası Osman Menteş, torna gösterisi yaptı. Ardından torna yarışmasına 2 grup halinde katılan 10 öğrenci, kendilerine verilen sürede Menteş'in yaptığı çömleğe en iyi yakın çömleği yapmaya çalıştı. Ardından ortaya çıkan çömlekler, jüri tarafından incelenerek puanlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Yusuf Rıdvan Koç birinci, Nurşan Tekin ikinci ve Şule Coşkun da üçüncü oldu. Begiter Grup sponsorluğunda düzenlen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri takdim edildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve sempozyum sanat danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve sempozyum sanatçıları da öğrencileri tebrik etti. Vatandaşların ilgi ile izlediği etkinlik alkışlar eşliğinde son buldu. - ESKİŞEHİR