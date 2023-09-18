Tepebaşı Belediyesi'nin 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda ortaya çıkan eserde sona gelindi

Tepebaşı Belediyesi'nin 16. kez düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda ortaya çıkan eserde sona gelindi. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen sempozyumda 21 misafir sanatçı ve sempozyum komitesi el ele emek vererek ortak bir anıt ortaya koydu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında yapılan 100. Yıl Anıtı'nda sona gelindi.

Her yıl düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun bu yıl 16'ncısı farklı bir konseptte düzenlendi. Bu yıl kolektif bir çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 100'üncü yılına adanan 16'ncı Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda 21 misafir ve sempozyum komitesi ile birlikte toplam 24 sanatçı el ele emek vererek ortak bir anıt ortaya koydu.

Sanatçılar birebir anıta parçaların yerleştirilmesinde yer alarak bütünün oluşmasına da katkı sundu. Kapanış töreni öncesi anıtın yer aldığı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve sanatçılar, anıtın önünde birbirlerini tebrik ederek gurur pozu verdi.

"CUMHURİYET ANITI AYDINLANMAYI TEMSİL EDİYOR"

Başkan Ataç, "Bu sene biraz farklı bir düşünce ile bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz çünkü çok önemli bir tarihteyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bilgehan Hoca ile bu yılı 100. yıla atfetme kararı aldık. 21 misafir sanatçı ve sempozyum komitesi ile 24 sanatçımız üzerinde çalıştı. Burada çok büyük özellikler var, dilimler halinde bir güneşi, aydınlanmayı temsil ediyor. Her bir dilimin üzerinde farklı medeniyetleri, zamanları simgeleyen, sanatçılarımızın duyguları yer alıyor. Hititler, Frigler, cumhuriyet dönemi, İzmir Marşı gibi birçok unsur anıtın üzerinde yer alacak. Böyle bir işi yapmaktan çok mutluyuz. Tamamlandığında, Varlığınız Sağlığımız Anıtı gibi bu iş de kolektif bir çalışma eseri olacak. Tahmin ediyoruz Türkiye'de tek bir eser olacak ve Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun da bir hediyesi olacak. Anıtımız tamamlandığında ise güzel bir etkinlikle bir araya geleceğiz" diye konuştu.