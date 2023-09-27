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Tepebaşı Belediyesi Mevlid Kandili Etkinliği

Tepebaşı Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mevlit okundu. Tepebaşı Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın bir araya geldi. Tepebaşı Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programda Başkan Vekili Zehra Zeydan ve çok sayıda Belde Evi kursiyeri kadın yer aldı. Etkinlikte, Mevlid Kandili'nin önemine değinilerek duaların kabul olmasını dilendi. Etkinlik okunan ilahiler ve edilen toplu dualarla son buldu.