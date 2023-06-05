Tepebaşı Belediyesi Karikatür Atölyeleri 11. Dönem 2. Grup Sergisi Açıldı

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 11 yıldır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan 11. Dönem 2. Grup Sergisi, Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 11 yıldır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan 11. Dönem 2. Grup Sergisi, Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen atölyeler 11 yılı geride bırakırken 2. Grup Sergisi de Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Sergide, son atölyede eğitim alan 18 öğrencinin toplam 18 eseri beğeniye sunuldu.

Sergide düzenlenen sertifika törenine, Tepebaşı Belediye Belediyesi Meclisi üyesi Zehra Zeydan, karikatürist Atilla Yakşi, Mehmet Tarık Erşan, Mehmet Günay Ercan, karikatür öğrencileri ile aileleri katıldı. Karikatüristler Alper Tümay Tok, Mehmet Günay Ercan ve Mehmet Tarık Erşan'dan karikatür öğrenen çocuklara katılım belgeleri, öğretici karikatüristlere de teşekkür belgeleri takdim edildi.