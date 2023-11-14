Tepebaşı Belediyesi ile Odeabank iş birliğiyle 'Eşit Masallar' tiyatro oyunu çocuklarla buluştu

Tepebaşı Belediyesi ile Odeabank iş birliği ile düzenlenen 'Eşit Masallar' tiyatro oyunu 890 çocuk tarafından izlendi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Odeabank tarafından geliştirilen ve kadın-erkek eşitliği bakış açısıyla yeniden yorumlanan masallardan uyarlanan "Eşit Masallar" tiyatro oyunu da Eskişehirli çocuklar ile buluştu.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 2 gösterim şeklinde gerçekleşen oyunu, 5 yaş ve üzeri 890 çocuk izledi. Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens olmak üzere 5 masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu oyunda, çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konuları hakkında öğretici mesajlar verildi. Çocuklara ara tatil hediyesi olarak sunulan oyun, çocuklardan büyük alkış aldı.

Gösterim sonunda sahneye çıkarak Odeabank'a teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Tepebaşı Belediyesinin çocuklar için keyifli ve öğretici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini kaydetti.

Etkinlik sonunda çocuklara masal kitapları dağıtılırken, veliler de etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve Odeabank'a teşekkürlerini iletti.