Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Nisan konseri verdi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verdi. Konsere, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "40 keman, 40 çocukla yola çıktık, bugün sahnede 270 çocuğumuz var. Bu, müthiş bir başarı. Buradaki eğitmen arkadaşlarım, siz anne ve babaların gayretleri ile oldu. Türkiye'de başka yerde yok, Eskişehir yaptı bunu" dedi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak hazırlanan konser programı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konsere, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orkestra şefliğini Simay Pala'nın, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın yaptığı konser, Eskişehirlilerden tam not aldı. Senfoni Orkestrası'nda yetişen asistan şef Serhan Gencer de konserde yer aldı.

Başkan Ataç, programda yaptığı konuşmada, İki Elin Sesi Var projesinden bahsederek şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımızın ve içindeki çocuğu çıkarmayan büyüklerimizin bayramı kutlu olsun. 40 keman, 40 çocukla yola çıktık, bugün sahnede 270 çocuğumuz var. Müracaat ederken hiçbir yetenek sınavı olmadan kadolan olan çocuklarımız, aldıkları eğitimlerle bu noktaya kadar geldiler. Bu, müthiş bir başarı. Buradaki eğitmen arkadaşlarım, siz anne ve babaların gayretleri ile oldu. Türkiye'de başka yerde yok, Eskişehir yaptı bunu. Yepyeni bir merkez yaptık, yakında senfonimiz oraya taşınıyor. Çocuklarımız daha güzel koşullarda ve mekanlarda çalışmalarını devam ettirecek. Artık bu orkestrayı tüm Türkiye tanısın, dünya tanısın. Bizim yolumuz daha uzun, yapacağımız daha çok şeyler var. Arkamızda siz olduktan sonra da hiçbir endişemiz, korkumuz yok. Yolumuz açık olsun arkadaşlar."

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir akşam yaşattınız bizlere, sağ olun, var olun. Sevgili şefimiz, değerli öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki bu yavrularımızı Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yetiştiriyorsunuz. Sevgili Ahmet Başkan'ım, çok gurur duyuyoruz, inanın size minnettarız. Bu orkestra, aklımda kaldığı kadarı ile İstanbul, İzmir, Çanakkale, Ankara, Brüksel, Tiran'da çaldı. İnanın müthiş bir şey. Teşekkürün büyüğü siz velilere; büyük bir özveri. Bir anne baba olarak onların başarılarına ortak olmak… Ümitlerinize, özverinize sağlık. Bakın, neler çıkıyor ortaya. İyi ki Ahmet Başkan'ımız bu işe başlamış, bakın neler çıkıyor ortaya. Bir bayram ancak bu kadar güzel kutlanabilirdi."