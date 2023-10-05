Tepebaşı Belediyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları için çocuk korosu kayıtlarının başladığını duyurdu. Kayıtlar 27 Ekim tarihine kadar devam edecek ve 7-13 yaş arası çocuklar başvurabilecek.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları için çocuk korosu kayıtları başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin başarıdan başarıya koşan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları için çocuk korosu kayıtları başladı.

Tepebaşı Belediyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları, Derya İnanç şefliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek orkestra ve koroda, çocuk korosu için kayıtlar başladı. 27 Ekim tarihine kadar alınacak kayıtlara, 7-13 yaş arası çocuklar müracaat edebilecek. - ESKİŞEHİR