Tepebaşı Belediyesi 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Orkestra, birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendirerek izleyenlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Eskişehirlilere muhteşem bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu dahilinde düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor.

Bu çerçevede Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen programda Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası sahne aldı. Orkestra şefliğini Simay Pala'nın üstlendiği konserde çocuklar, birbirinden güzel eserleri başarı ile seslendirdi. Orkestra, programı izleyen Eskişehirlilerden tam not aldı.

Sempozyum çerçevesinde 8 Eylül'de Volkan İmançer, 9 Eylül'de Mithat Körler, 10 Eylül'de Cafer-Derya Nazlıbaş, 13 Eylül'de Gece Tarifesi ve 17 Eylül'de Ali Altay Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Eskişehirliler ile buluşacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir sakinlerini sempozyum etkinlikleri ve konser programlarına davet etti. - ESKİŞEHİR