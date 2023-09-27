Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Bodrum'da Konser Verecek

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konserde izleyici karşısına çıkacak. Konser, Bodrum'da OASİS'te ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, kardeş şehir Bodrum'da düzenlenecek konserde izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle proje paylaşımları, fikir alışverişleri sürerken, kültür ve sanat alanında da çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde Bodrum Belediyesi iş birliğinde yapılan anlamlı sanat çalışmasına bir yenisi daha ekleniyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, bu kez kardeş şehir Bodrum'da konser verecek. 30 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'deki konser, OASİS Bodrum'da gerçekleştirilecek. Orkestra şefliğini Simay Pala'nın üstleneceği konser, Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek.