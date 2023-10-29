Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Bilecik'te Konser Verdi

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, kardeş şehir Bilecik'te verdiği Cumhuriyet konseri ile ayakta alkışlandı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, verdiği konserler ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Orkestra, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak kardeş şehir Bilecik'te konser verdi. Orkestra şefliğini Simay Pala'nın üstlendiği konser, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.Ahmet Ataç'ın yanı sıra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcıları ile meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile başlayan konserde 50 öğrenci, The Snow Storm, Underground Tango, Radetzky March, Can-Can ve Caravan adlı eserler ile İzmir ve 10. Yıl Marşlarını çaldı. Konsere katılanlar ise marşlara Türk bayrakları ile eşlik etti. Konser sonunda tüm katılımcılar orkestrayı ayakta alkışladı.

"BURADA TAM DA ATATÜRK'ÜN İSTEDİĞİ SANAT VAR"

Konser sonunda konuşan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Bugün mutlulukla, gururla, 100. yılımızı yarının gençleri ve çocukları ile şereflendirdik. Burada tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği gibi sanat vardı, gençlik vardı, yarın var. Hep sanatla kalalım. 100. Yılımız kutlu olsun, sen çok yaşa Cumhuriyet. Bugünü bize armağan eden Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç da aramızda. Kardeş belediyemiz ve her zaman bize kardeşliğini gösteren sevgili belediyemiz. Her zaman omuzumuzda, sırtımızda elini hissettiğimiz sevgili Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ederim" dedi.

"BUGÜN NEYİMİZ VARSA ATATÜRK'E VE CUMHURİYETE BORÇLUYUZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Senfoni konserlerinde çok etkileniyorum. Çocukları şimdi büyük büyük görüyorsunuz ama onlar başladıklarında, sandalyeye oturduklarında ayakları yerlere değmiyordu. Ama geçen zamanda büyüdüler, kendilerini geliştirdiler. Birbirleri arasında muhteşem dayanışma var. Belediye başkanlarının eğitime çok önem vermesi lazım. Bu kardeşlerimizin bu seviyeye gelmesi bir yönden bizim Cumhuriyete, Atatürk'e olan borçlarımızdır. Biz Cumhuriyete böyle çocuklar yetiştirelim gelecek nesilleri de onlar böyle yetiştirsin. Diliyorum diğer illerimize de örnek olsun. Bugün neyimiz varsa neyimiz yoksa Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Eskişehir, Bilecik cumhuriyet kentidir. ve bu kentler istiklal savaşında çok büyük kahramanlık göstermiş, kazanılmasına katkı sunmuştur. O nedenle ne cumhuriyeti ne de Atatürk'ü unutacağız. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Orkestradaki çocuklara da seslenen Başkan Ataç, "Sevgili arkadaşlar her zaman sizlerle iftihar ediyorum. Zaman zaman gece yattığımda aklıma geliyorsunuz. İyi ki diyorum böyle bir iş yapmışız ve bu kadar genci bir araya getirmişiz. Onlar, Türkiye'ye Cumhuriyet adına, Atatürk adına büyük hediyeler veriyor. Elinize sağlık emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Subaşı Başkan Ataç'a Cumhuriyet'in 100. Yılı için hazırlamış oldukları kitabı hediye ederken Başkan Ataç da "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" kitap serisini takdim etti.