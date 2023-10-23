Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Bilecik'te Cumhuriyet Konseri'nde

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, kardeş şehir Bilecik'te düzenlenecek Cumhuriyet Konseri'nde izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları, başarılı konserleri ile Eskişehir dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Orkestra, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak kardeş şehir Bilecik'te konser verecek. Orkestra şefliğini Simay Pala'nın üstleneceği konser, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olarak düzenlenecek.