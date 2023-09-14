Tepebaşı Belediyesi Cumhuriyet ve Eskişehir Konulu Konferans Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Eskişehir konulu konferans düzenlendi. Konferansta Cumhuriyet'in ilan edilme süreci ve Eskişehir'in gelişimi konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlayacak programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen, 'Cumhuriyet ve Eskişehir' konferansı, Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve Eskişehirliler katıldı.

Konferansta konuşan Başkan Ataç, "Tarih Vakfı iş birliği ile Eskişehir'in kurtuluşu ile ilgili bir kitap serisi ve sergi yaptık. Son derece başarılı oldu. Bugüne kadar böyle bir toplu çalışma yapılmadı. Ama yeterli değil. Konu o kadar büyük ki kolay kolay yetecek gibi değil. Ben bu kitapların hazırlanmasına emeği geçen Mehmet Alkan'a ve Kemal Yakut'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda 20 sanatçı tek bir eser yapıyor. O da yine 100'üncü yıl anısına şehrimize armağan edeceğiz. Gerçekten çok vasıflı özellikli detayında çok incelikler olan bir anıt ortaya çıkıyor. Onu yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

"CUMHURİYETİ YAŞATMANIN TEK ÇARESİ DEMOKRASİ"

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'ın yaptığı konferansa Prof. Dr. Kemal Yakut ve Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu konuşmacı olarak katıldı. Cumhuriyet'in ilan edilme sürecini anlatan Mehmet Ö. Alkan, "Cumhuriyet şimdi 100'üncü yaşında. Cumhuriyet'i yaşamak ve yaşatmak istiyorsak bunun tek bir çaresi var. Daha fazla demokrasi. Ne kadar çok demokrasi, Cumhuriyet o kadar çok yaşayacak" dedi.

"ESKİŞEHİR ANKARA'YI KORUYAN BİR KALE OLMUŞTUR"

Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu, "Eskişehir milli mücadele döneminde çok önemli yere sahip. Öncelikli sebebi Anadolu'yu İstanbul'a ve Ankara'ya bağlayan demiryoluna sahip. Kuvayi Milliye'nin önde gelen liderleri Eskişehir üzerinden İstanbul'a, Ankara'ya veya Anadolu'nun diğer illerine geçmek durumundaydılar. Ankara'nın milli direnişin merkezi olmasından sonra Eskişehir Ankara'yı koruyan bir kale konumuna geldi. Dolayısıyla da kurtuluş savaşının en kanlı savaşı Eskişehir ve çevresinde meydana gelmiştir. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri sadece batı cephesinin değil kurtuluş savaşı içinde dönüm noktası olmuştur. İşgalci olmaları etkisiyle İngiliz ve Avusturya basını bu savaşları dikkatle takip etmişlerdir" diyerek, batı cephesinde geçen savaşların İngiliz ve Avusturya basınına nasıl yansıdığını anlattı.

"ESKİŞEHİR BİR CUMHURİYET KENTİDİR"

Prof. Dr. Kemal Yakut ise Eskişehir'in işgalini ve kurtuluşuna yönelik bilgiler vererek Cumhuriyet kenti olan Eskişehir'in işgalden bugüne nasıl geldiğini görsellerle anlattı. Yakut, "Eskişehir'in gelişimi cumhuriyetin ilk 15 yılında hızlı gelişmiştir. 1950'lili yıllarda bir duraklamaya girdiğini 1960'lı yıllarda da bir gerilemeye girmiştir, fakat 1990'lı yılların sonunda buradaki belediyelerin işte Ahmet Başkanın Yılmaz Hoca gibi isimlerle hızlı bir gelişime girmiştir. Eskişehir bir cumhuriyet kentidir. Hatta cumhuriyetin bir laboratuvarı olarak da değerlendirilebilir" diye konuştu.

Yakut ayrıca, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan kitap serisinden ve sergiden söz ederek, "Bu projenin arkasında çok değerli başkanımız Ahmet Ataç olmasaydı, olmayacaktı. Çünkü Türkiye'de bu tür projelere göz kırpan bir ülke değil. Bu projeye biz ilk Ahmet Ataç başkana ilettiğimiz büyük bir heyecanla karşıladı. Ben kendilerine, Tepebaşı Belediyesi'ne ve Tarih Vakfı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konferans sonunda konuşmacılar katılanların merak ettiği soruları yanıtladı.