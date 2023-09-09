Tepebaşı Belediyesi 'Cumhuriyet ve Eskişehir' Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlamak amacıyla 'Cumhuriyet ve Eskişehir' konulu bir konferans düzenleyecek. Konferansa Prof. Dr. Kemal Yakut, Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu ve Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuşmacı olarak katılacak. Konferans, 13 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi, 13 Eylül çarşamba günü ' Cumhuriyet ve Eskişehir' konulu konferansa ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlayacak programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşecek ' Cumhuriyet ve Eskişehir' konferansı, Özdilek Sanat Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşacak.

Konferansa Prof. Dr. Kemal Yakut, Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu ve Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuşmacı olarak katılacak. 13 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da düzenlenecek konferansta, Cumhuriyet öncesi ve sonrası Eskişehir konuşulacak.