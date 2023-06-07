Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na 14 Sanatçı Katılacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'na bu yıl 14 sanatçı katılacak. Etkinlik 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'na bu yıl 14 sanatçı katılacak.

Etkinlik bu yıl 12-16 Haziran tarihleri arasında 14 sanatçının katılımı ile yapılacak. Çalıştay açılışı, 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Çalıştaya katılacak ressamların çalışmaları hafta boyunca yine Özdilek Sanat Merkezi'nde devam edecek. Öte yandan bugüne kadar gerçekleştirilen 11 çalıştaya katılan toplam 290 sanatçı, 400 eser ortaya çıkardı. 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dopdolu geçecek. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin 3 büyük sanatsal etkinliğinden biri olarak dikkat çeken Sanat Çalıştayı, kazandığı uluslararası kimlik ile takdir topluyor. 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 16 Haziran Cuma günü saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

Katılımcı sanatçılar

Sanat Danışmanlığını Numan Arslan'ın yapacağı 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın bu yılki konuk sanatçıları ise şu şekilde:

Ayşe Arkün, Ayşe Bilir, Cenk Sezer, Emirhan Candan, Ferodin Iaia, F. Filiz Unat, Hüseyin Şahdubak, İbrahim Ünay, İsmail Ateş, Oğuz Kaleli, Salim Başyiğit, Sebastian Körbs, Şemsettin Edeer, Zafer Dilekçi. - ESKİŞEHİR