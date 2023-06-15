Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Etkinliği ziyaret eden Eskişehirliler de sanatçılar ile buluşuyor. Çalıştay, 16 Haziran'da kapanış töreni ile son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin 12'incisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı tüm hızıyla devam ederken, etkinliği ziyaret eden Eskişehirliler de sanatçılar ile buluşuyor.

12. Uluslararası Sanat Çalıştayı da 14 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları, 7'den 70'e Eskişehirliler de ziyaret ediyor. Sanatçılar, kent halkının da dahil olduğu çalıştaya katıldıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

Bu kapsamda Avukat Mail Büyükerman Anaokulu öğrencileri Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları ziyaret ederek resimlerin yapılış aşamalarını yerinde gördü. Ayrıca çocuklar, merkezde bulunan boya ve fırçalarla hayal ettiklerini tuvale yansıtma fırsatı buldu.

12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 16 Haziran Cuma günü saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak. - ESKİŞEHİR