Tepebaşı Belediyesi 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 14 sanatçının katılımı ile 12 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Çalıştay, 16 Haziran Cuma günü kapanış töreni ile son bulacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenecek 'Uluslararası Sanat Çalıştayı', 14 sanatçının katılımı ile 12 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin 12. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 12-16 Haziran 2023 tarihleri arasında 14 sanatçının katılımı ile düzenlenecek. Çalıştayın açılışı, 12 Haziran Pazartesi günü saat 18: 00'de Özdilek Sanat Merkezi'nde yapılacak. Çalıştaya katılacak ressamların çalışmaları hafta boyunca Özdilek Sanat Merkezi'nde devam edecek.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin üç büyük kültür sanat etkinliğinden biri olarak dikkat çeken Sanat Çalıştayı, 16 Haziran Cuma günü saat 18: 00'de Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

Sanat danışmanlığını Numan Arslan'ın yapacağı çalıştayın bu yılki konuk sanatçıları ise Ayşe Arkün, Ayşe Bilir, Cenk Sezer, Emirhan Candan, Ferodin Iaia, F. Filiz Unat, Hüseyin Şahdubak, İbrahim Ünay, İsmail Ateş, Oğuz Kaleli, Salim Başyiğit, Sebastian Körbs, Şemsettin Edeer ve Zafer Dilekçi olacak.