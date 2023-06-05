Tepe Nautilus Kitap Günleri başladı

Kadıköy'deki Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Kitap Günleri'nde Türk ve dünya edebiyatından binlerce eser ve yazarlar okurlarla buluşuyor. 18 Haziran'a kadar devam edecek etkinlikte birçok yazar söyleşi ve imza günlerine katılacak.

Kadıköy'deki Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nde Türk ve dünya edebiyatından binlerce eser ve sevilen yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran'a kadar devam edecek Tepe Nautilus Kitap Günleri'nde birçok yazar, söyleşi ve imza günlerine konuk olacak.

Her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Öteki Yayınevi, Kronik, Destek, İndigo, Cumhuriyet, Puslu, Timaş, Göl Kitap Yayıncılık ve Parola Yayıncılık'ın bulunduğu birçok yayınevi okurlarla buluşuyor.

İmza günlerine katılacak yazarların arasında Ayşe Kulin, Sinan Canan, Atilla Dorsay, Leman Dorsay ve Talha Uğurluel'in yanı sıra 50'nin üzerinde yazar yer alıyor.

Kitap Günleri'nin programına "www.tepenautilus.com" adresinden ulaşılabilir.