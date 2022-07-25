Teoman, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Konsere geldikleri için hayranlarına teşekkür eden Teoman, "Serseri", "İstanbul'da Sonbahar", "Koma Hali", "Kalbin yok mu?", "Paramparça" ve "Gemiler"in de arasında bulunduğu şarkılarını söyledi.

Söylediği şarkılardan birinin sözlerini unutan Teoman, "Bazı müzisyen arkadaşlarım diyorlar ki, ya biz küçücük bir hata yapacağız diye mahvoluyoruz. Sen şarkının sözlerini unutuyorsun, alkış alıyorsun." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren konseri dinlemeye gelen müzikseverler, bazı parçalarda Teoman'a eşlik etti.